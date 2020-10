Der Pollinger Landwirt und Ferkelzüchter Franz Schachinger verfolgt das Herannahen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) mit wachsender Sorge. Wenn es einen ASP-Fall in einem Betrieb gibt, dann müssen in diesem alle Schweine gekeult werden. "Das wäre eine Tragödie, dann kann ich den Laden zusperren", sagt Schachinger, der 200 Muttersauen und drei Eber hält. In der Woche produziert er etwa 100 Ferkel.