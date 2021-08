Freddy Krüger, Jason Voorhees, Mike Myers – es sind die ganz üblen Schurken, die es Jürgen Graml angetan haben. Der Aspacher sammelt Filme, am liebsten den starken Tobak aus der Horrorabteilung. "Mich hat das als Kind schon in den Bann gezogen. Ich habe ziemlich bald angefangen, Horrorfilme zu schauen, weil mich der Grusel- und Schockfaktor fasziniert hat", sagt der Aspacher, der in 20 Jahren eine regalfüllende Sammlung aufgebaut hat.