Schlepper und Gewalttäter stehen in Ried vor dem Richter

Der Schlepper bei der Festnahme am 26. Juli 2023, heute wird ihm im Landesgericht Ried der Prozess gemacht. (Scharinger)

Es ist eher ungewöhnlich, dass lediglich zwei Strafprozesse in einer Woche auf dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Ried zu finden sind. Die beiden Verhandlungen, heute, Mittwoch, und am Donnerstag, haben es allerdings in sich. Heute muss sich ab 8.30 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Aserbaidschan vor einem Schöffensenat mit dem vorsitzenden Richter Stefan Kiesl verantworten.