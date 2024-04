Schiffstourismus: Ab sofort fließt Landstrom am Donaustrom

Mit lauten und stinkenden Dieselaggregaten bei anliegenden Kreuzfahrtschiffen ist es weitgehend vorbei. Nach einer dreimonatigen Testphase sind vergangene Woche die ersten vier Landstrom-Terminals an der Linzer Donaulände in Betrieb gegangen. Sie wurden von der Linz AG umgesetzt und versorgen Kreuzfahrtschiffe, die sich länger als zwei Stunden in Linz aufhalten, mit Strom. Bislang liefen die Dieselaggregate der Schiffe einfach weiter, was zu Luftverschmutzung und Lärm führte.