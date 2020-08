Es wird noch geschraubt, aufgebaut und geputzt, aber bis Freitag, 4. September, sind die Arbeiten an der neuen Lagerhalle der Sauwald Erdäpfel GmbH in St. Aegidi endgültig abgeschlossen. Trotz der Corona-Krise konnte der Bau der neuen Lager- und Verarbeitungshalle wie geplant in nur fünf Monaten Bauzeit realisiert werden. "Alle beteiligten Firmen haben den Bauzeitplan eingehalten, sodass wir unsere heurige Ernte bereits in die neue Lagerhalle einfahren können. Die Erdäpfel werden schon