Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr feierte der beliebte Bergsprint des CLR Sauwald jetzt ein Comeback. Rund 160 Teilnehmer nahmen in drei Bewerben die zehn Kilometer lange Strecke mit 420 Höhenmetern in Angriff. Das Starterfeld reichte vom amtierenden österreichischen Bergfahrmeister am Rennrad, Rene Pammer, bis zu Handbike-Weltklassefahrer Walter Ablinger. Viele Fans entlang der Strecke unterstützten die Fahrer. In der Mountainbike-Wertung holten sich Leonie Altenstrasser und