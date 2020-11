Während andernorts Sozialmärkte in Oberösterreich einen massiven Anstieg an Kundschaft aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnen, bemerkt das Team des Rotkreuz-Marktes Schärding sogar einen leichten Rückgang der Kundenzahlen. "Ein möglicher Grund dafür ist, dass sich die meist älteren Kunden durch die Angst vor einer Virusinfektion in ihre Wohnungen zurückziehen und sich anders versorgen lassen", sagt Florian Kurz, Geschäftsleiter der Bezirksstelle Schärding.