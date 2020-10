"Treffpunkt Mensch", so nennt sich ein Pilotprojekt des Roten Kreuzes, das ab 5. Jänner 2021 in Tumeltsham starten wird. Im Star Movie in Hannesgrub wurde das Projekt präsentiert, das Interesse der Bevölkerung war riesengroß. So lange wie möglich zuhause bleiben und nicht in Einsamkeit leben, das ist wohl der größte Wunsch, den vor allem ältere Menschen haben. Es gibt bereits einige Angebote des Roten Kreuzes in diese Richtung, mit dem neuen Tagesbetreuungszentrum, das momentan im ersten Stock