Nach 17 Jahren gibt es in Altschwendt einen neuen Bürgermeister. Der 36-jährige Roland Mayrhofer (SPÖ) folgt Josef Söberl nach. Der neue Bürgermeister ist Chemiearbeiter bei der Firma Hexcel in Neumarkt/Kallham und wurde am 25. Mai durch Bezirkshauptmann Rudolf Greiner in der BH Schärding angelobt.