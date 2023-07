Roboterwettbewerb: Riedauer Schüler fliegen zu Weltfinale nach Panama

Technisch stark: Die Schüler der Mittelschule Riedau waren in beiden Alterskategorien nicht zu schlagen.

Der Technik gehört die Zukunft – und umgekehrt. Das bewiesen zuletzt die Roboterentwickler der nächsten Generation, die vor Kurzem im neu errichteten ABB Innovations- und Bildungscampus bei B&R in Eggelsberg zu Gast waren. Kinder und Jugendliche zwischen neun und 18 Jahren aus drei Bundesländern traten dort zum Österreich-Finale der Weltroboterolympiade an und kämpften in zwei Altersgruppen um den Sieg.