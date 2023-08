Robert Huber: Ein Buschauffeur, der auf seinen Beruf abfährt

Robert Huber fährt seit 2009 für das Reiseunternehmen Glas in St. Aegidi.

Seit mehr als 14 Jahren sitzt Robert Huber in der Fahrerkabine. Sein Beruf: Buschauffeur beim Reiseunternehmen Glas in St. Aegidi. In seiner beruflichen Fahrzeit hat der 53-jährige Schardenberger schon zahlreiche Länder bereist. Höhepunkte sind aber nicht nur die Destinationen, die seine Passagiere und ihn durch ganz Europa führen, sondern auch sein geselliger Charakter, der ihn zu einem allseits beliebten und auch bekannten Reisebegleiter macht.