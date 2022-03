Gemeinsam haben die erfahrenen Obst- und Gemüseproduzenten der Familien Steiner und Perlinger in Geinberg um mehr als 20 Millionen Euro auf einer Fläche von zehn Hektar eines der modernsten und umweltfreundlichsten Gewächshäuser Europas errichtet, das an die Geothermiequelle angeschlossen ist. Geinberg mit seiner heißen Quelle sei ein Glücksfall, die Voraussetzungen für eine nachhaltige Produktion seien ideal, so die Betreiber.