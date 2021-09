Riesenandrang bei der Rieder Messe und im Volksfest

"Aufgrund des großen Andrangs zum Rieder Volksfest-Gelände kann es am Samstag zwischen 19.30 und 22.00 Uhr zu längeren Wartezeiten und zu Blockabfertigungen bei den Volksfesteingängen kommen." Diese Information schickte die Messe Ried am Samstagabend an die Medien. Auf dem Volksfestareal wurde es, wie schon am Freitag, richtig eng.