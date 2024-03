Rieder Pferdemarkt lockte tausende Besucher an

Der Rieder Pferdemarkt gehört zu den ältesten Veranstaltungen der Stadt Ried und wurde 1484 das erste Mal abgehalten. Jahr für Jahr lockt die Veranstaltung tausende Pferdeliebhaber in die Bezirkshauptstadt. So auch gestern, als bei frühlingshaftem Wetter hunderte Reiter mit ihren Pferden durch die Stadt zogen. Der Auftrieb der Pferde und die Bewertung durch die Jury gingen bereits am Vormittag über die Bühne.