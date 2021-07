An der aktuellen politischen Debatte um Standort und Leistungsumfang nimmt die Führung der Rieder Kaserne nicht teil – zum einen liege es nicht in der eigenen Hand und zum anderen sei man mit Aufträgen ohnehin voll ausgelastet. "Und die Corona-Pandemie hat unsere Auftragsbücher weiter gefüllt – von einer Massentestungsaktion bis zum Contact-Tracing", so Oberst Alfred Steingreß, Kasernkommandant und Kommandant des Rieder Panzergrenadierbataillons 13.