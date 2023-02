Fünf Kanaltrockner von Mühlböck Holztrocknungsanlagen aus Eberschwang gehen bis 2025 in zwei Ausbaustufen an die Holzwerke Ladenburger im deutschen Kerkingen. Es handelt sich um das größte Einzelprojekt in der Mühlböck-Unternehmensgeschichte mit einem Auftragswert von mehr als zehn Millionen Euro.