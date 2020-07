Der in Neukirchen an der Enknach geborene vierfache Olympiateilnehmer Günther Weidlinger ist neuer Präsident des Oberösterreichischen Leichtathletikverbands. Der 42-Jährige spricht im Interview mit den OÖNachrichten über sein neues Aufgabengebiet, und die Herausforderungen der Leichtathletik in der Corona-Krise.