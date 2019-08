Rauchenecker will auf seiner Heimstrecke zum Titel rasen

Auf dem Mehrnbacher "Güpl" ist alles angerichtet für ein großes Motocross-Fest. Am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, werden sich die besten österreichischen und einige internationale Motocrossfahrer viele spannende Rad-an-Rad-Duelle liefern. Der Auftakt erfolgt am Samstag mit einem Teambewerb. "Wir haben mit 40 Mannschaften ein neues Rekord-Starterfeld", freuen sich Dominik Kühberger und Jürgen Kinz vom HSV-Ried-Vorstand. Die Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Wochen und Monaten tausende Arbeitsstunden geleistet, um den Besuchern wieder ein Motorsportspektakel der Extraklasse bieten zu können.

Mit Pascal Rauchenecker, der den "Güpl" von klein auf kennt, hat der HSV Ried auch den derzeit mit Abstand besten Motocrossfahrer Österreichs in den eigenen Reihen. Der 26-Jährige führt in der Gesamtwertung der Motocross-Staatsmeisterschaft und könnte sich am Sonntag bereits vorzeitig den Saisontitel holen. "Ich freue mich riesig auf das Rennen daheim. Ich glaube, dass alle Fahrer mit der Strecke in Mehrnbach viel Spaß haben werden", betont Rauchenecker, der vor wenigen Tagen geheiratet hat und im Winter erstmals Vater wird. Dass er sich auf seiner Heimstrecke bereits vorzeitig zum Staatsmeister 2019 küren kann, ist für Rauchenecker natürlich ein besonderer Anreiz. "Daheim den Titel zu holen, wäre für mich das Größte."

Ganz vorne mitmischen wollen auch die anderen HSV-Ried-Fahrer. Allen voran Manuel Bermanschläger und der erst 12-jährige Maximilian Ernecker, der aktuell in der "Jugend ÖM Klasse" die Gesamtwertung anführt.

Mehr zum Motocross-Spektakel lesen Sie kommende Woche in den Innviertler Nachrichten

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mehrnbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at