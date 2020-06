58 Projekte aus unterschiedlichsten Bereichen wurden in der aktuellen Förderperiode der EU-Leaderregion Sauwald-Pramtal bereits unterstützt, 2,28 Millionen Euro an Förderungen vergeben. Die jüngsten drei Projekte drehen sich um Wurmzucht, Beleuchtung und Brot. Pramtaler Wurmzucht, wormsystems GmbH: Regenwürmer aus der Wurmzucht von regionalen Landwirtschaftsbetrieben werden für die nachhaltige Verwertung von städtischem Biomüll in den Wurmkompostern von wurmkiste.at verwendet. Via