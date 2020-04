"Praxis am Wesen" in Waldkirchen soll zum Gesundheitszentrum werden

Martina Kerschhagl, Ärztin für Allgemeinmedizin in der Donaugemeinde, plant gemeinsam mit ihrem Partner Günter Schmiedhuber, Primarius der Abteilung für Unfallchirurgie im Klinikum Wels-Grieskirchen und Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie, ein Gesundheitszentrum in Waldkirchen am Wesen zu eröffnen.

"Die Größe des Projektes, das sich derzeit noch in der Planungsphase befindet, orientiert sich am Platzbedarf", sagen die beiden Mediziner, die zukünftig in Waldkirchen ein möglichst breites medizinisches Spektrum abdecken wollen. Für Fachärzte aller Fachrichtungen sowie auch Fachkräfte für Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Diätologie und Hebammen besteht die Möglichkeit, sich in dem neuen Gebäude einzumieten. "Interessenten sollten sich möglichst rasch bei mir oder Bürgermeister Herbert Strasser melden, um bereits die Planung der Räumlichkeiten und des Platzbedarfs nach den jeweils eigenen Bedürfnissen mitzugestalten", sagt Martina Kerschhagl.

Kontakt: Dr. Martina Kerschhagl (Tel.: 07718/75700, ordi@praxis-am-wesen.at), Bgm. Herbert Strasser (Tel.: 0664/600 72 44 110, herbert.strasser@ooe.gv.at. (BiEi)