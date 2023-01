Poetry-Slam auf Innviertlerisch: Für das Bewahren der Mundart

Zum ersten Mal findet in Ried ein Poetryslam im Dialekt statt. Die Freie Bühne Innviertel veranstaltet am Freitag, 27. Jänner, in der Gießerei die Premierenveranstaltung für dieses Format im Innviertler Dialekt. Die Freie Bühne Innviertel hat dazu ein Mottojahr ausgerufen, das sich an Jugend und Dialekt richtet, wie Initiator Maximilian Ziedek sagt.