Es ist getan – die "Inn Challenge" Geschichte. Eine, an die sich der 54-jährige Schildorner Bernhard Zweimüller und seine Kollegen ewig erinnern werden. Auch deshalb, weil ihr anstrengendes Abenteuer ein positives Nachspiel hat. Die Idee: Sieben Extremsportler haben von 28. August bis 5. September den Inn von seiner Quelle, dem Malojapass in der Schweiz, bis zur Mündung in Passau bezwungen. Mit dem Kajak (Gerald Bischof, Stefan Zweimüller, Alois Kaufmann, Stefan Strauß), zu Fuß