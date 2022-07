Mangel an Pflegepersonal und das Vorbild in urbanen Bereichen in Deutschland waren die Auslöser, dass die Rieder Personal-Dienstleisterfirma Roitinger Personal den Fokus auf Personal im Pflegebereich und medizinischen Bereich gelegt hat. Mit der Firma "R & S Medical Job Management" haben Roitinger Personal und die Firma Schmidt 2018 ihre Erfahrungen gebündelt.