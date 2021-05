Oberösterreich ist von 3. bis 6. Juni Austragungsort der Europameisterschaften im Paracycling und der Upper Austria Cycling Tour. Etappenorte sind Schwanenstadt, Lochen am See und Peuerbach. Am 4. Juni sind die Athleten in Lochen am Start – beim Einzelzeitfahren über 12,3 Kilometer. Ein Rundkurs führt über Astatt, Bergham, Palting und Babenham zurück nach Lochen.