Seit Mai haben die Gasthäuser und Lokale in Österreich nach der langen Sperrstunde wieder geöffnet, seit kurzem darf auch ohne Mundschutz serviert werden. Doch auch corona-unabhängig gibt es einige Neuerungen in der Innviertler Gastroszene, die die Zeit so mit sich bringt. Einige Wirte von Traditionsgasthäusern gehen in den Ruhestand und suchen nach geeigneten Nachfolgern, damit ihre Gasthäuser erhalten bleiben.