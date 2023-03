OÖ-Derby mit Brisanz in der Regionalliga Mitte

Mit drei Siegen und einem Unentschieden hat die Union Gurten in der Regionalliga Mitte einen fast perfekten Start in die Frühjahrssaison hingelegt. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen WSC Hertha Wels endete mit einem 0:0. Trainer Peter Madritsch zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Ich bin stolz auf meine Burschen. Sie haben sich toll präsentiert und einer Profimannschaft mehr als nur Paroli geboten.