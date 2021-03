Gedacht als Projekt zum 150-Jahre-Jubiläum des Unternehmens Schwarzmüller mit Zentrale in Freinberg, hat sich mit der Restaurierung historischer Fahrzeuge ein neues, ungewöhnliches Ausbildungsziel für die technischen Lehrlinge des Lkw-Aufbautenspezialisten entwickelt. Für ihn sei das Projekt eine Herzensangelegenheit, so CEO Roland Hartwig. Er kaufte fünf historische Fahrzeuge an und stellte sie den Nachwuchskräften zur Verfügung.