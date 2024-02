Österreichs Tenniselite schlägt in der Halle des UTC Fischer Ried auf

Gut ausgelastet ist die Tennishalle des UTC Fischer Ried in den Wintermonaten jeden Tag, am Abend gibt es auf den vier Plätzen kaum freie Plätze. Grund sind die vielen Abonnenten, die ihrem Hobby nachgehen. Etwas schneller fliegen die gelben Filzkugeln diese Woche durch die Halle. Am Mittwoch fiel der Startschuss für die "Powergirls Trophy" der Damen und die "Ried Open" für die Herren. Los ging es mit den Spielen in der Qualifikation. Der Damenbewerb mit Hauptsponsor Merlin Technology gehört zu