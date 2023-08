Österreichs Motocross-Elite in Mehrnbach zu Gast

Neben der Spannung auf der Rennstrecke wird auch abseits der Racing-Action wieder einiges geboten werden. Von einer Freestyle-Motocross-Show am Samstagabend bis hin zum Zugang ins Fahrerlager ist für jeden Motorsportfreund etwas dabei. Schauplatz des Rennwochenendes ist die internationale Rennstrecke am Garnisonsübungsplatz (GÜPL) in Asenham. Bei den Fahrern ist die Strecke beliebt. Mit zwei Kilometern ist sie eine der längsten und spektakulärsten Motocross-Strecken in ganz Österreich.