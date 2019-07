ÖFB-Cup: Souveräner Auftakt für die SV Ried, Zittersieg für Union Gurten

„Ein Sieg beim Pflichtspielauftakt ist wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner nach dem 4:0-Erfolg in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Bruck an der Leitha. In der Anfangsphase tat sich der klare Favorit aus dem Innviertel schwer, nach dem 1:0 durch Manuel Kerhe in der 33. Minute und einem Doppelpack von Jefte Betancor noch vor der Halbzeit war die Partie dann aber doch rasch entschieden. Das 4:0 erzielte Canillas, Torhüter Johannes Kreidl hielt in der Schlussphase einen Elfmeter.

Gurten mit knappem 1:0-Sieg

Weitaus mühsamer gestaltete sich der Pflichtspielauftakt der Saison 2019/20 für Regionalligist Gurten. Die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch hatte Zell am See aus der Salzburger Liga zu Gast, und die Gäste lieferten dem Favoriten einen heißen Tanz. Den Unterschied machte der neue Stürmer Filip Matijasevic aus, der in seinem ersten Pflichtspiel für Gurten in der 18. Minute nach Vorarbeit von Fabian Wimmleitner den einzigen Treffer des Spiels erzielte. In der Schlussphase drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich, mit Glück und Können brachte Gurten den knappen Vorsprung über die Zeit. „Zell am See war der erwartet schwere Gegner. Die Gäste haben toll gekämpft und uns alles abverlangt“, sagte Gurten-Trainer Madritsch nach dem Spiel. Am kommenden Samstag startet Gurten mit einem Derby bei den Jungen Wikingern, der zweiten Mannschaft der SV Guntamatic Ried, in die Regionalliga-Saison.

Gurten-Trainer Peter Madritsch mit dem "Goldtorschützen" Filip Matijasevic

Ried empfängt Klagenfurt

Einen Tag vorher, am Freitag, 26. Juli (19.10 Uhr), wird es für die Kampfmannschaft der SV Guntamatic Ried ernst. Mit Klagenfurt kommt eine starke Mannschaft in die Josko-Arena. „Wir zählen zu den Aufstiegsfavoriten, diese Aufgabe nehmen wir an. Klagenfurt wird uns das Leben sehr schwer machen. Wie gut sie sind, haben sie gegen Ende der vergangenen Saison bewiesen“, sagt Ried-Trainer Baumgartner und fügt hinzu: „Ich freue mich, wie alle anderen auch, auf den Liga-Auftakt vor unseren Fans.“ Heute, Montag, wird der neue Co-Trainer Andreas Heraf erstmals auf dem Platz stehen. „Heraf passt mit seiner Persönlichkeitsstruktur und seiner Erfahrung sehr gut zu unserem Team“, so Baumgartner.

