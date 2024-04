Oberstufe fürs Mattigtal, FH fürs Innviertel

Studieren im Innviertel: Was nicht ist, kann noch werden. Pläne gibt es immerhin schon lange.

Im Mattigtal gibt es kein Oberstufenangebot, die Forderung nach Matura-Schulen ist viele Jahre alt. Auch eine Fachhochschule Innviertel war im Gespräch, mal lauter, mal leiser. Mehr lesen: Ärzte, Schulen, Wohnraum: Was braucht das Innviertel? [OÖNplus] Maturieren ist im Mattigtal nicht möglich, die Jugendlichen müssen auspendeln, sämtliches Oberstufenangebot ist in Braunau konzentriert – aus geografischer Bezirkssicht befindet sich die Stadt in einer Randlage. 2011 startete die