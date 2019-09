Nur Gerüchte: Schloss Hagenau noch nicht verkauft

"Das stimmt nicht", sagt AREF-Immobilienmarklerin Karin Hattinger zu den Gerüchten, das Schloss Hagenau in der Gemeinde St. Peter sei schon verkauft. Es gebe zwar eine sehr gute Nachfrage, gute Gespräche und etliche Besichtigungen, aber definitiv noch keinen Verkaufsabschluss. Wie berichtet, will sich die Familie Handel vom Schloss in Hagenau trennen. Auf der Internetplattform YouTube wird das Schloss in St. Peter als Renaissanceschloss beworben, mit 33.500 Quadratmetern Grundstücks-, und 1500 Quadratmetern Nutzfläche. Der Preis wird nicht genannt. Nebenan im Park steht die 1515 geweihte, gotische Schlosskirche, die säkularisiert ist und heute für Ausstellungen, Hochzeiten oder Konzerte dient.

Senioren-WG nimmt Form an

Ein paar Kilometer weiter in der Nachbargemeinde Sunzing wird im dort stehenden Schloss schon fleißig Hand angelegt. Wie berichtet, hat ein Tiroler Unternehmen das lange leerstehende Schloss gekauft und will dort eine Senioren-WG errichten. Drei Pärchen ab 60 plus sollen gemeinsam im Schloss wohnen können, der Platz ist großzügig – neben gemeinsamen Räumen gibt es auch viel Platz für Rückzugsmöglichkeiten.

Eingezogen sei aber noch keiner. "Es ist baulich noch etwas zu machen. Das meiste sind Kleinigkeiten. Aber das Wichtigste ist, dass noch vor dem Winter die Heizung in Betrieb genommen wird", weiß Minings Bürgermeister Günther Hasiweder. Ein paar kleinere Verfahren müssen noch umgesetzt werden, zum Beispiel ein Widmungsverfahren für die Parkplätze. "Das ist aber alles schon auf Schiene", sagt Hasiweder. Wer letztlich in die Senioren-WG einziehen wird, entscheidet das Tiroler Unternehmen. Es gibt einige Bewerber, weiß Hasiweder, ausgemacht ist, dass es vor dem Einzug ein "Hearing" geben wird, die zukünftigen Mitbewohner müssen ja auch zueinander passen.

