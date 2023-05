Nikolaus Brunner: "Ich war lieber Pädagoge als Fußballer"

"Ich habe Nik als ganz feinen, bodenständigen Menschen in Erinnerung. Ich kann mich an kein schlechtes Wort von ihm erinnern, im Gegenteil, er hat uns jungen Spielern immer Tipps gegeben und uns jederzeit unterstützt", sagt Eintracht Frankfurts Co-Trainer Michael Angerschmid. Er war nur eines von vielen jungen aufstrebenden Talenten, die Brunner als Co-Trainer unter Klaus Roitinger in der zweiten Liga bei der SV Ried betreute.