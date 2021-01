Mit einer Premiere wollte die Judo Union Burgkirchen Schwand ihr 41. Vereinsjahr in Angriff nehmen. Erstmals hätten die Innviertler vier Mannschaften (eine Schülermannschaft, zwei Herren-Teams in der 2. Bundesliga und der OÖ Landesliga B sowie einer Damenmannschaft in der OÖ Landesliga) im Kampf um die Meistertitel an den Start geschickt. Doch nach den ersten Erfolgen wurden die Sportler – wie alle anderen auch – von der Corona-Pandemie aus der Bahn und von der Matte geworfen. W.o.