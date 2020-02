Wie so viele, hat es auch mich der Liebe und der Arbeit wegen an einen anderen Ort verschlagen, als gebürtige Pischelsdorferin quasi von einem Dorf ins nächste, vom Engelbach an die Enknach und das nun schon seit 37 Jahren. Der Bach war in meinem Leben immer wichtig. Wen wundert es daher, dass die dort angelegten Wanderwege für mich auserkorene Lieblingsplätze sind. Und das nicht nur, weil ich auch sonst ganz nah am Wasser gebaut bin – sagt man.