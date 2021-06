Mit der Errichtung eines Multifunktionsbaus im neuen Gewerbegebiet werde in Höhnhart ein wichtiger Schritt für die weitere Ortsentwicklung gesetzt. "Wir haben mehr als zwölf Monate an diesem Zukunftsprojekt gearbeitet und freuen uns, dass das Gewerbegebiet bereits zum Start großen Anklang findet. Wir bekommen endlich wieder einen Nahversorger in die Gemeinde und können unseren Betrieben Ausbaumöglichkeiten bieten", sagt Höhnharts Bürgermeister Erich Priewasser. Bereits mehrere Fixstarter 21.200