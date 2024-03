Neues Feuerwehrhaus und neue Arztpraxis in Pram

Am 27. April findet in der Mehrzweckhalle in Pram das große Abschlussfest des Prozesses "Agenda Zukunft" der Marktgemeinde Pram statt. Der Startschuss für das Projekt fiel vor drei Jahren. "Vor dem Start haben wir einen Informationsabend im Freilichtmuseum Furthmühle organisiert, um unsere Bürger in die Ortsentwicklung miteinzubeziehen", sagt Bürgermeisterin Katharina Zauner.