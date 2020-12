Der Bedarf an Pflegepersonal im ganzen Land ist groß, daher sind neue Zugänge bzw. Ausbildungsmöglichkeiten gefragt. Im Vorjahr ist im Herbst erstmals in Oberösterreich an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LWFS) Andorf im Schwerpunkt "Gesundheit und soziale Berufe" ein Jahrgang zur Ausbildung von Sozialbetreuerinnen für Altenarbeit gestartet worden. Nun haben die ersten zehn Absolventinnen des neuen Andorfer Zusatzangebots erfolgreich abgeschlossen.