Neuer Standort: Wohnmanufaktur Kieslinger geht mit Großinvestition den nächsten Schritt

Seitdem Seniorchef Hermann Kieslinger im Jahr 1977 die Wohnmanufaktur Kieslinger gegründet hat, ist aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb in Sigharting ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 70 Mitarbeitern geworden. Diese stetige Weiterentwicklung resultiert nun im Bau eines neuen Firmenstandortes in Taufkirchen an der Pram.