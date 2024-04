Neuer Primar Milo Halabi: "Müssen diagnostisch am Puls der Zeit sein"

Aufgewachsen in Linz, ist Milo Halabi nach dem Medizinstudium in Wien zur Turnusausbildung ins Krankenhaus Ried gekommen. In Ried begann er die Facharztausbildung im damals neu gegründeten Institut für Pathologie. Er hat zunächst als Oberarzt und zuletzt als Standortleiter die Entwicklung dieser für die Region wichtigen diagnostischen Einrichtung mit Ideen und Visionen mitgeprägt.