Bernhard Furtmüller (47) leitet seit Anfang Juli die Abteilung für Chirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried. Der gebürtige Mühlviertler war seit 2015 Standortleiter der Chirurgischen Abteilung am Krankenhaus in Vöcklabruck. Der neue Primar der Rieder Chirurgie folgt damit Günter Zeidler nach, der die Abteilung zuletzt interimistisch geleitet hatte.