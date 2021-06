Nohlen blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Orthopädie und Chirurgie zurück und hat sich auf Behandlungen von Beschwerden und Erkrankungen in der Halswirbelsäule, Wirbelsäule, Schulter, Knie, Hüfte, Hand und im Vorfuß spezialisiert. Sein Ziel sei es, das breitgefächerte Reha- und Therapie-Angebot in bewährter Qualität auszubauen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Gesundheit der Gäste zu integrieren, sagt Nohlen, der Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg studiert