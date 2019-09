Mit einer neuen „Wohnungsagentur“ für die Bezirke Braunau und Ried will die Caritas leistbaren Wohnraum an Menschen in Wohnungsnot vermitteln. Dafür biete die Caritas Vermietern kostenlos vielfältige Serviceleistungen an. Ziel ist, Menschen vor der Wohnungslosigkeit zu bewahren und mit der Unterstützung von Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen in eine stabile Existenz zu begleiten. Die erste Informationsveranstaltung für Vermieter findet gemeinsam mit dem Haus- und Grundbesitzerbund