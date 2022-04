Im Rahmen der Förderungsprüfung von größeren Sportstätten hat der Landesrechnungshof, wie berichtet, auch die neue Rieder Volleyballhalle untersucht. Die Entscheidung für den Bau sei nachvollziehbar, so die Prüfer, die für den Fall des Falles allerdings auch alternative Nutzungsmöglichkeiten einfordern: Diese liegen längst vor, so die Projektanten mit einer Reaktion auf den Rechnungshofbericht, der in Summe aber ohnehin ein gutes Zeugnis ausstellt.