Per 1. Februar übernehmen die beiden Prokuristen Hans Sternbauer und Stefan Spreitzer die Geschäftsführung des Prameter Qualitäts-Schuhherstellers Hartjes und des Tochterunternehmens Mucos. Damit setze man auf Stabilität und schreite auf bewährte Weise voran, so das Unternehmen. Als neuer kaufmännischer Geschäftsführer steht Hans Sternbauer zusammen mit Stefan Spreitzer, dem Prokuristen und neuen technischen Geschäftsführer, an der Spitze.