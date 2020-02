Einfach nur vergesslich oder schon dement? Viele Menschen stellen diese Frage. Ab 3. März können Besorgte in der neuen Demenzservicestelle in Braunau einen Gedächtnis-Check machen. Das ist eine von vielen Leistungen dieses Hilfsangebotes, das in den Räumlichkeiten des Bezirksseniorenzentrums Braunau in Anspruch genommen werden kann. Diese Einrichtung der MAS Alzheimerhilfe in Kooperation mit dem Sozialhilfeverband Braunau bietet konkrete Hilfe für Menschen mit Demenz und deren Angehörige.