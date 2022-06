Neuartiges Kraftwerk nutzt Gase von älterer Mülldeponie im Innviertel

Die Frauscher Thermal Motors GmbH hat auf der Anlage des Deponiebetreibers Gradinger in Ort im Innkreis erfolgreich ein mobiles Blockheizkraftwerk mit Stirlingmotor in Betrieb genommen. Das Unternehmen demonstriere damit eindrucksvoll, wie in Zeiten unsicherer Erdgasversorgung Schwach- und Biogase in wertvolle Energie umgewandelt werden können.