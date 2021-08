"Nahversorger der Zukunft" ab sofort in Dorf

Seit 2015 gibt es keinen Nahversorger mehr in der Pramtalgemeinde. Ab sofort können alle Dorfer wieder direkt im Ortszentrum einkaufen und zwar in der neu eröffneten "UNIBox". Auf 36 Quadratmetern werden dort 1000 Artikel für den täglichen Bedarf angeboten. Zutritt ist mittels App am Smartphone oder mit einer "Payback"-Karte möglich.