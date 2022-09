Dem Nachlass der Familie Wertheimer widmen sich die heurigen Braunauer Zeitgeschichte-Tage am 30. September und 1. Oktober. Seit einer Schenkung an den Verein für Zeitgeschichte befindet sich der Nachlass wieder in Braunau: Egon Wertheimer wurde 1894 im Schloss Ranshofen geboren. Der Journalist, Staatswissenschafter und Diplomat ergänzte während des Exils in den USA in Erinnerung an seine Heimatgemeinde seinen Namen zu Ranshofen-Wertheimer.