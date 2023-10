Nachhaltigkeit wird in Engelhartszell begehbar

Karin Wundsam mit einem Plan des SDG-Hauses, das in Engelhartszell entstehen soll.

Was Nachhaltigkeit bedeutet, das soll in Engelhartszell künftig erlebbar und begehbar gemacht werden, und zwar in Form eines Gebäudes, das die 17 von den Vereinten Nationen definierten Nachhaltigkeitsziele (SDG = "Sustainable Development Goals") abbildet. Die Idee dazu stammt von Touristikkauffrau Karin Wundsam, das Vorhaben wurde mittlerweile als Leader-Projekt genehmigt.